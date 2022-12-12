Климович (Люблюк) Наталья Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.11.1965
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1965
Бракосочетание
31.03.1984
Рождение ребёнка
17.08.1984
Дочь: Хавела Альона Леонидовна
Отец ребёнка: Климович Леонид Иванович
Рождение ребёнка
12.09.1990
Дочь: Гончар Евгения Леонидовна
Отец ребёнка: Климович Леонид Иванович
Рождение ребёнка
22.12.1992
Сын: Климович Алексей Леонидович
Отец ребёнка: Климович Леонид Иванович