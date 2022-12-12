Климович (Люблюк) Наталья Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климович (Люблюк) Наталья Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.11.1965

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1965

Отец: Люблюк Константин Николаевич

Мать: Люблюк Надежда Григорьевна

Бракосочетание
31.03.1984

Муж: Климович Леонид Иванович

Рождение ребёнка
17.08.1984

Дочь: Хавела Альона Леонидовна

Отец ребёнка: Климович Леонид Иванович

Новый Буг, Миколаївська область
Рождение ребёнка
12.09.1990

Дочь: Гончар Евгения Леонидовна

Отец ребёнка: Климович Леонид Иванович

Новый Буг, Миколаївська область
Рождение ребёнка
22.12.1992

Сын: Климович Алексей Леонидович

Отец ребёнка: Климович Леонид Иванович

Новый Буг, Миколаївська область
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