Люблюк Константин Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Люблюк Николай Власович
Мать: Люблюк Онисия Мартыновна
Рождение ребёнка
16.11.1965
Дочь: Климович Наталья Константиновна
Мать ребёнка: Люблюк Надежда Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Люблюк Алексей Константинович
Мать ребёнка: Люблюк Надежда Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Люблюк Виктор Константинович
Мать ребёнка: Люблюк Надежда Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно