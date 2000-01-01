Люблюк Константин Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Люблюк Константин Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Люблюк Николай Власович

Мать: Люблюк Онисия Мартыновна

Рождение ребёнка
16.11.1965

Дочь: Климович Наталья Константиновна

Мать ребёнка: Люблюк Надежда Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Люблюк Алексей Константинович

Мать ребёнка: Люблюк Надежда Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Люблюк Виктор Константинович

Мать ребёнка: Люблюк Надежда Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Люблюк Надежда Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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