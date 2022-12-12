Люблюк (Красницкая) Надежда Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Люблюк (Красницкая) Надежда Григорьевна

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Место рождения

Ульяновка, Миколаївська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Красницкий Григорий Яковлевич

Мать: Красницкая Полина Мусиевна

Ульяновка, Миколаївська область
Рождение ребёнка
16.11.1965

Дочь: Климович Наталья Константиновна

Отец ребёнка: Люблюк Константин Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Люблюк Алексей Константинович

Отец ребёнка: Люблюк Константин Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Люблюк Виктор Константинович

Отец ребёнка: Люблюк Константин Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Люблюк Константин Николаевич

Смерть
Неизвестно
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