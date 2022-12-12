Люблюк (Красницкая) Надежда Григорьевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.11.1965
Дочь: Климович Наталья Константиновна
Отец ребёнка: Люблюк Константин Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Люблюк Алексей Константинович
Отец ребёнка: Люблюк Константин Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Люблюк Виктор Константинович
Отец ребёнка: Люблюк Константин Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно