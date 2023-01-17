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Климович Алексей Леонидович
Климович Алексей Леонидович
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Место рождения
Новый Буг
, Миколаївська область
Дата рождения
22.12.1992
Пол
Мужской
Отец
Климович Леонид Иванович
1964 г.р.
Мать
Климович (Люблюк) Наталья Константиновна
1965 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1992
Отец:
Климович Леонид Иванович
Мать:
Климович Наталья Константиновна
Новый Буг
, Миколаївська область
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