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Дегтев Константин Дмитриев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Дегтев Дмитрий Яковлев

Мать: Дёгтева Агрипина Андреева

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Любовь Константинова

Мать ребёнка: Анна Михайлова

Рождение ребёнка
1847

Сын: Дегтев Фёдор Константинов

Мать ребёнка: Анна Михайлова

Рождение ребёнка
1849

Сын: Дегтев Николай Константинов

Мать ребёнка: Анна Михайлова

Рождение ребёнка
Между 1852 и 1856

Дочь: Агафонова Екатерина Константинова

Мать ребёнка: Анна Михайлова

Рождение ребёнка
1853

Сын: Дегтев Симёон Константинов

Мать ребёнка: Анна Михайлова

Место жительства
Неизвестно
Заостровка, Толгобольская волость, Ярославский уезд
Смерть
Неизвестно
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