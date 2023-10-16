Дегтев Константин Дмитриев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Дегтев Дмитрий Яковлев
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Любовь Константинова
Мать ребёнка: Анна Михайлова
Рождение ребёнка
1847
Сын: Дегтев Фёдор Константинов
Мать ребёнка: Анна Михайлова
Рождение ребёнка
1849
Сын: Дегтев Николай Константинов
Мать ребёнка: Анна Михайлова
Рождение ребёнка
Между 1852 и 1856
Дочь: Агафонова Екатерина Константинова
Мать ребёнка: Анна Михайлова
Рождение ребёнка
1853
Сын: Дегтев Симёон Константинов
Мать ребёнка: Анна Михайлова
Место жительства
Неизвестно
Заостровка, Толгобольская волость, Ярославский уезд
Смерть
Неизвестно