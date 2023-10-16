Анна Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Любовь Константинова
Отец ребёнка: Дегтев Константин Дмитриев
Рождение ребёнка
1847
Сын: Дегтев Фёдор Константинов
Отец ребёнка: Дегтев Константин Дмитриев
Рождение ребёнка
1849
Сын: Дегтев Николай Константинов
Отец ребёнка: Дегтев Константин Дмитриев
Рождение ребёнка
Между 1852 и 1856
Дочь: Агафонова Екатерина Константинова
Отец ребёнка: Дегтев Константин Дмитриев
Рождение ребёнка
1853
Сын: Дегтев Симёон Константинов
Отец ребёнка: Дегтев Константин Дмитриев
Место жительства
Неизвестно
Заостровка, Толгобольская волость, Ярославский уезд
Смерть
Неизвестно