Дёгтева Агрипина Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиПосле 1845
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1801
Отец ребёнка: Дегтев Дмитрий Яковлев
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Дегтев Дмитрий Яковлев
Рождение ребёнка
1812
Отец ребёнка: Дегтев Дмитрий Яковлев
Рождение ребёнка
1818
Сын: Дегтев Константин Дмитриев
Отец ребёнка: Дегтев Дмитрий Яковлев
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Дегтев Дмитрий Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Заостровка, Толгобольская волость, Ярославский уезд
Смерть
После 1845