Дёгтева Агрипина Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дёгтева Агрипина Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

После 1845

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1801

Сын: Дегтев Михайло Дмитриев

Отец ребёнка: Дегтев Дмитрий Яковлев

Рождение ребёнка
1810

Сын: Дегтев Алексей Дмитриев

Отец ребёнка: Дегтев Дмитрий Яковлев

Рождение ребёнка
1812

Сын: Дегтев Авксений Дмитриев

Отец ребёнка: Дегтев Дмитрий Яковлев

Рождение ребёнка
1818

Сын: Дегтев Константин Дмитриев

Отец ребёнка: Дегтев Дмитрий Яковлев

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Дегтев Дмитрий Яковлев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дегтев Дмитрий Яковлев

Место жительства
Неизвестно
Заостровка, Толгобольская волость, Ярославский уезд
Смерть
После 1845
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