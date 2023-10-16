Дегтев Дмитрий Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смертиОколо 1845
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1801
Мать ребёнка: Дёгтева Агрипина Андреева
Рождение ребёнка
1810
Мать ребёнка: Дёгтева Агрипина Андреева
Рождение ребёнка
1812
Мать ребёнка: Дёгтева Агрипина Андреева
Рождение ребёнка
1818
Сын: Дегтев Константин Дмитриев
Мать ребёнка: Дёгтева Агрипина Андреева
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Дёгтева Агрипина Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Посадский
Место жительства
Неизвестно
Заостровка, Толгобольская волость, Ярославский уезд
Смерть
Около 1845