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Дегтев Дмитрий Яковлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

Около 1845

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1801

Сын: Дегтев Михайло Дмитриев

Мать ребёнка: Дёгтева Агрипина Андреева

Рождение ребёнка
1810

Сын: Дегтев Алексей Дмитриев

Мать ребёнка: Дёгтева Агрипина Андреева

Рождение ребёнка
1812

Сын: Дегтев Авксений Дмитриев

Мать ребёнка: Дёгтева Агрипина Андреева

Рождение ребёнка
1818

Сын: Дегтев Константин Дмитриев

Мать ребёнка: Дёгтева Агрипина Андреева

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Дёгтева Агрипина Андреева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дёгтева Агрипина Андреева

Работа или профессия
Неизвестно
Посадский
Место жительства
Неизвестно
Заостровка, Толгобольская волость, Ярославский уезд
Смерть
Около 1845
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