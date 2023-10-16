Агафонова (Дегтева) Екатерина Константинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафонова (Дегтева) Екатерина Константинова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1852 и 1856

Дата смерти

После 1910

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1852 и 1856

Отец: Дегтев Константин Дмитриев

Мать: Анна Михайлова

Бракосочетание
1876

Муж: Агафонов Александр Александрович

ИР1876 ТроицеТверицкая Фонд № 1118. Оп.1-2. Д. 3305 л109об
Рождение ребёнка
1881

Сын: Агафонов Геннадий Александрович

Отец ребёнка: Агафонов Александр Александрович

Рождение ребёнка
03.03.1883

Сын: Агафонов Василий Александрович

Отец ребёнка: Агафонов Александр Александрович

Рождение ребёнка
1891

Сын: Агафонов Иван Александрович

Отец ребёнка: Агафонов Александр Александрович

Работа или профессия
Неизвестно
мещанка
Место жительства
Неизвестно
Заостровка, Толгобольская волость, Ярославский уезд
Смерть
После 1910
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Причина смерти: рак желудка | Тугова гора
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