Агафонова (Дегтева) Екатерина Константинова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1852 и 1856
Дата смертиПосле 1910
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1852 и 1856
Отец: Дегтев Константин Дмитриев
Мать: Анна Михайлова
Бракосочетание
1876
ИР1876 ТроицеТверицкая Фонд № 1118. Оп.1-2. Д. 3305 л109об
Рождение ребёнка
1881
Сын: Агафонов Геннадий Александрович
Отец ребёнка: Агафонов Александр Александрович
Рождение ребёнка
03.03.1883
Сын: Агафонов Василий Александрович
Отец ребёнка: Агафонов Александр Александрович
Рождение ребёнка
1891
Сын: Агафонов Иван Александрович
Отец ребёнка: Агафонов Александр Александрович
Работа или профессия
Неизвестно
мещанка
Место жительства
Неизвестно
Заостровка, Толгобольская волость, Ярославский уезд
Смерть
После 1910
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Причина смерти: рак желудка | Тугова гора