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Дегтев Николай Константинов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Дегтев Константин Дмитриев

Мать: Анна Михайлова

Рождение ребёнка
1876

Сын: Дегтев Леонид Николаев

Мать ребёнка: Евдокия Елисеева

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Анфиса Николаева

Мать ребёнка: Евдокия Елисеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Елисеева

Место жительства
Неизвестно
Заостровка, Толгобольская волость, Ярославский уезд
Смерть
Неизвестно
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