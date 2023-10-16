Дегтев Николай Константинов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Дегтев Константин Дмитриев
Мать: Анна Михайлова
Рождение ребёнка
1876
Мать ребёнка: Евдокия Елисеева
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Анфиса Николаева
Мать ребёнка: Евдокия Елисеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Елисеева
Место жительства
Неизвестно
Заостровка, Толгобольская волость, Ярославский уезд
Смерть
Неизвестно