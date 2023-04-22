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Чуриков Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чуриков ?

Мать: Чурикова (-) ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кривицкая (Чурикова) Полина Васильевна

Мать ребёнка: Чурикова (-) Мария

Ново-Михайловка образовалась в XIX веке и упоминается в документах как хутор или деревня. Местные жители называют населённый пункт просто Михайловкой или Новомихайловкой. С 30х годов XX века в Ново-Ми... Показать все
Рождение ребёнка
22.02.1905

Дочь: Диканёва (Чурикова) Ефросиния Васильевна

Мать ребёнка: Чурикова (-) Мария

Ново-Михайловка образовалась в XIX веке и упоминается в документах как хутор или деревня. Местные жители называют населённый пункт просто Михайловкой или Новомихайловкой. С 30х годов XX века в Ново-Ми... Показать все
Рождение ребёнка
1906 или 1907

Сын: Чуриков Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Чурикова (-) Мария

Ново-Михайловка образовалась в XIX веке и упоминается в документах как хутор или деревня. Местные жители называют населённый пункт просто Михайловкой или Новомихайловкой. С 30х годов XX века в Ново-Ми... Показать все
Рождение ребёнка
1911

Сын: Чуриков Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Чурикова (-) Мария

Ново-Михайловка образовалась в XIX веке и упоминается в документах как хутор или деревня. Местные жители называют населённый пункт просто Михайловкой или Новомихайловкой. С 30х годов XX века в Ново-Ми... Показать все
Рождение ребёнка
15.07.1916

Сын: Чуриков Иван Васильевич

Мать ребёнка: Чурикова (-) Мария

Ново-Михайловка образовалась в XIX веке и упоминается в документах как хутор или деревня. Местные жители называют населённый пункт просто Михайловкой или Новомихайловкой. С 30х годов XX века в Ново-Ми... Показать все
Рождение ребёнка
1918

Сын: Чуриков Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Чурикова (-) Мария

Ново-Михайловка образовалась в XIX веке и упоминается в документах как хутор или деревня. Местные жители называют населённый пункт просто Михайловкой или Новомихайловкой. С 30х годов XX века в Ново-Ми... Показать все
Смерть
Неизвестно

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