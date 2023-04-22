Чуриков Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чуриков ?
Мать: Чурикова (-) ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кривицкая (Чурикова) Полина Васильевна
Мать ребёнка: Чурикова (-) Мария
Ново-Михайловка образовалась в XIX веке и упоминается в документах как хутор или деревня. Местные жители называют населённый пункт просто Михайловкой или Новомихайловкой. С 30х годов XX века в Ново-Ми... Показать все
Рождение ребёнка
22.02.1905
Дочь: Диканёва (Чурикова) Ефросиния Васильевна
Мать ребёнка: Чурикова (-) Мария
Ново-Михайловка образовалась в XIX веке и упоминается в документах как хутор или деревня. Местные жители называют населённый пункт просто Михайловкой или Новомихайловкой. С 30х годов XX века в Ново-Ми... Показать все
Рождение ребёнка
1906 или 1907
Сын: Чуриков Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Чурикова (-) Мария
Ново-Михайловка образовалась в XIX веке и упоминается в документах как хутор или деревня. Местные жители называют населённый пункт просто Михайловкой или Новомихайловкой. С 30х годов XX века в Ново-Ми... Показать все
Рождение ребёнка
1911
Сын: Чуриков Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Чурикова (-) Мария
Ново-Михайловка образовалась в XIX веке и упоминается в документах как хутор или деревня. Местные жители называют населённый пункт просто Михайловкой или Новомихайловкой. С 30х годов XX века в Ново-Ми... Показать все
Рождение ребёнка
15.07.1916
Мать ребёнка: Чурикова (-) Мария
Ново-Михайловка образовалась в XIX веке и упоминается в документах как хутор или деревня. Местные жители называют населённый пункт просто Михайловкой или Новомихайловкой. С 30х годов XX века в Ново-Ми... Показать все
Рождение ребёнка
1918
Сын: Чуриков Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Чурикова (-) Мария
Ново-Михайловка образовалась в XIX веке и упоминается в документах как хутор или деревня. Местные жители называют населённый пункт просто Михайловкой или Новомихайловкой. С 30х годов XX века в Ново-Ми... Показать все
Смерть
Неизвестно