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Чуриков Сергей Васильевич

Место рождения

хутор Ново-Михайловский, Ново-Покровской волости, Орского уезда, Оренбургской губернии

Дата рождения

1918

Дата смерти

06.02.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Чуриков Василий

Мать: Чурикова Мария

хутор Ново-Михайловский, Ново-Покровской волости, Орского уезда, Оренбургской губернии
Ново-Михайловка образовалась в XIX веке и упоминается в документах как хутор или деревня. Местные жители называют населённый пункт просто Михайловкой или Новомихайловкой. С 30х годов XX века в Ново-Ми... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чурикова Нина Степановна

Смерть
06.02.1942
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