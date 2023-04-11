Диканёва (Чурикова) Ефросиния Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Диканёва (Чурикова) Ефросиния Васильевна

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Место рождения

Ново-Михайловка, Зиянчуринский район, Чкаловская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чуриков Василий

Мать: Чурикова Мария

Ново-Михайловка, Зиянчуринский район, Чкаловская область
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Диканёва Анна Петровна

Отец ребёнка: Диканёв Пётр Семёнович

село Ново-Михайловка, Кувандыкского района, Оренбургской области
Рождение ребёнка
26.03.1932

Дочь: Колчина Валентина Петровна

Отец ребёнка: Диканёв Пётр Семёнович

село Ново-Михайловка, Кувандыкского района, Оренбургской области
Рождение ребёнка
1934

Дочь: Диканёва Елена Петровна

Отец ребёнка: Диканёв Пётр Семёнович

село Ново-Михайловка, Кувандыкского района, Оренбургской области
Рождение ребёнка
08.03.1936

Сын: Диканев Александр Петрович

Отец ребёнка: Диканёв Пётр Семёнович

село Ново-Михайловка, Кувандыкского района, Оренбургской области
Рождение ребёнка
?.11.1938

Сын: Диканёв Николай Петрович

Отец ребёнка: Диканёв Пётр Семёнович

село Ново-Михайловка, Кувандыкского района, Оренбургской области
Рождение ребёнка
11.12.1940

Дочь: Диканёва Мария Петровна

Отец ребёнка: Диканёв Пётр Семёнович

село Ново-Михайловка, Кувандыкского района, Оренбургской области
Рождение ребёнка
1941 или 1942

Сын: Диканёв Сергей Петрович

Отец ребёнка: Диканёв Пётр Семёнович

село Ново-Михайловка, Кувандыкского района, Оренбургской области
Рождение ребёнка
1950

Сын: Диканёв Дмитрий Петрович

Отец ребёнка: Диканёв Пётр Семёнович

село Ново-Михайловка, Кувандыкского района, Оренбургской области
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Диканёв Пётр Семёнович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Диканёв Пётр Семёнович

Смерть
Неизвестно
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