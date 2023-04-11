Диканёва (Чурикова) Ефросиния Васильевна
Место рожденияНово-Михайловка, Зиянчуринский район, Чкаловская область
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Чуриков Василий
Мать: Чурикова Мария
Ново-Михайловка, Зиянчуринский район, Чкаловская область
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Диканёва Анна Петровна
Отец ребёнка: Диканёв Пётр Семёнович
село Ново-Михайловка, Кувандыкского района, Оренбургской области
Рождение ребёнка
26.03.1932
Дочь: Колчина Валентина Петровна
Отец ребёнка: Диканёв Пётр Семёнович
село Ново-Михайловка, Кувандыкского района, Оренбургской области
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Диканёва Елена Петровна
Отец ребёнка: Диканёв Пётр Семёнович
село Ново-Михайловка, Кувандыкского района, Оренбургской области
Рождение ребёнка
08.03.1936
Сын: Диканев Александр Петрович
Отец ребёнка: Диканёв Пётр Семёнович
село Ново-Михайловка, Кувандыкского района, Оренбургской области
Рождение ребёнка
?.11.1938
Отец ребёнка: Диканёв Пётр Семёнович
село Ново-Михайловка, Кувандыкского района, Оренбургской области
Рождение ребёнка
11.12.1940
Дочь: Диканёва Мария Петровна
Отец ребёнка: Диканёв Пётр Семёнович
село Ново-Михайловка, Кувандыкского района, Оренбургской области
Рождение ребёнка
1941 или 1942
Отец ребёнка: Диканёв Пётр Семёнович
село Ново-Михайловка, Кувандыкского района, Оренбургской области
Рождение ребёнка
1950
Отец ребёнка: Диканёв Пётр Семёнович
село Ново-Михайловка, Кувандыкского района, Оренбургской области
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно