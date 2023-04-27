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Диканёв Сергей Петрович

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Место рождения

село Ново-Михайловка, Кувандыкского района, Оренбургской области

Дата рождения

1947 или 1948

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947 или 1948

Отец: Диканёв Пётр Семёнович

Мать: Диканёва (Чурикова) Ефросиния Васильевна

Ново-Михайловка образовалась в XIX веке и упоминается в документах как хутор или деревня. Местные жители называют населённый пункт просто Михайловкой или Новомихайловкой. С 30х годов XX века в Ново-Ми... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Диканёва) Галина Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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