Диканёв Сергей Петрович
Место рождениясело Ново-Михайловка, Кувандыкского района, Оренбургской области
Дата рождения1947 или 1948
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Рождение
1947 или 1948
Ново-Михайловка образовалась в XIX веке и упоминается в документах как хутор или деревня. Местные жители называют населённый пункт просто Михайловкой или Новомихайловкой. С 30х годов XX века в Ново-Ми... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Диканёва) Галина Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Смерть
Неизвестно