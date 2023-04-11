Диканёва Анна Петровна
Место рождениясело Ново-Михайловка, Кувандыкского района, Оренбургской области
Дата рождения1930
Дата смерти1940
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
село Ново-Михайловка, Кувандыкского района, Оренбургской области
Ново-Михайловка образовалась в XIX веке и упоминается в документах как хутор или деревня. Местные жители называют населённый пункт просто Михайловкой или Новомихайловкой. С 30х годов XX века в Ново-Ми... Показать все
Смерть
1940