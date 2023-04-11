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Диканёва Анна Петровна

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Место рождения

село Ново-Михайловка, Кувандыкского района, Оренбургской области

Дата рождения

1930

Дата смерти

1940

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Диканёв Пётр Семёнович

Мать: Диканёва Ефросиния Васильевна

село Ново-Михайловка, Кувандыкского района, Оренбургской области
Ново-Михайловка образовалась в XIX веке и упоминается в документах как хутор или деревня. Местные жители называют населённый пункт просто Михайловкой или Новомихайловкой. С 30х годов XX века в Ново-Ми... Показать все
Смерть
1940