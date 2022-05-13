Колчина (Диканёва) Валентина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолчина (Диканёва) Валентина Петровна

Колчина (Диканёва) Валентина Петровна

avatar

Место рождения

село Ново-Михайловка, Кувандыкского района, Оренбургской области

Дата рождения

26.03.1932

Дата смерти

13.05.2022

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1932

Отец: Диканёв Пётр Семёнович

Мать: Диканёва Ефросиния Васильевна

село Ново-Михайловка, Кувандыкского района, Оренбургской области
Ново-Михайловка образовалась в XIX веке и упоминается в документах как хутор или деревня. Местные жители называют населённый пункт просто Михайловкой или Новомихайловкой. С 30х годов XX века в Ново-Ми... Показать все
Рождение ребёнка
15.08.1952

Сын: Колчин Александр Васильевич

Отец ребёнка: Колчин Василий Николаевич

Медногорск, город Медногорск, Оренбургская область
Рождение ребёнка
07.01.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колчин Василий Николаевич

Медногорск, город Медногорск, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колчин Василий Николаевич

Смерть
13.05.2022
Медногорск, город Медногорск, Оренбургская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close