Колчина (Диканёва) Валентина Петровна
Место рождениясело Ново-Михайловка, Кувандыкского района, Оренбургской области
Дата рождения26.03.1932
Дата смерти13.05.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1932
село Ново-Михайловка, Кувандыкского района, Оренбургской области
Ново-Михайловка образовалась в XIX веке и упоминается в документах как хутор или деревня. Местные жители называют населённый пункт просто Михайловкой или Новомихайловкой. С 30х годов XX века в Ново-Ми... Показать все
Рождение ребёнка
15.08.1952
Сын: Колчин Александр Васильевич
Отец ребёнка: Колчин Василий Николаевич
Рождение ребёнка
07.01.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Колчин Василий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.05.2022