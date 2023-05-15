(Диканёва) Мария Петровна
Место рождениясело Ново-Михайловка, Кувандыкского района, Оренбургской области
Дата рождения11.12.1940
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
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Рождение
11.12.1940
Ново-Михайловка образовалась в XIX веке и упоминается в документах как хутор или деревня. Местные жители называют населённый пункт просто Михайловкой или Новомихайловкой. С 30х годов XX века в Ново-Ми... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергей
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
08.03.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно