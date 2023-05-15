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(Диканёва) Мария Петровна

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Место рождения

село Ново-Михайловка, Кувандыкского района, Оренбургской области

Дата рождения

11.12.1940

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1904 г.р.

Мать

1905 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1940

Отец: Диканёв Пётр Семёнович

Мать: Диканёва (Чурикова) Ефросиния Васильевна

Ново-Михайловка образовалась в XIX веке и упоминается в документах как хутор или деревня. Местные жители называют населённый пункт просто Михайловкой или Новомихайловкой. С 30х годов XX века в Ново-Ми... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергей

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
08.03.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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