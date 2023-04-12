Чуриков Андрей Васильевич
Место рожденияхутор Ново-Михайловский, Ново-Покровской волости, Орского уезда, Оренбургской губернии
Дата рождения1906 или 1907
Дата смерти04.07.1944
ПолМужской
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Рождение
1906 или 1907
Отец: Чуриков Василий
Мать: Чурикова Мария
хутор Ново-Михайловский, Ново-Покровской волости, Орского уезда, Оренбургской губернии
Ново-Михайловка образовалась в XIX веке и упоминается в документах как хутор или деревня. Местные жители называют населённый пункт просто Михайловкой или Новомихайловкой. С 30х годов XX века в Ново-Ми... Показать все
Рождение ребёнка
01.01.1927
Сын: Чуриков Николай Андреевич
Мать ребёнка: Чурикова Анна Михайловна
село Ново-Михайловка, Кувандыкского района, Оренбургской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чурикова Раиса Андреевна
Мать ребёнка: Чурикова Анна Михайловна
село Ново-Михайловка, Кувандыкского района, Оренбургской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чурикова Нина Андреевна
Мать ребёнка: Чурикова Анна Михайловна
село Ново-Михайловка, Кувандыкского района, Оренбургской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чурикова Елена Андреевна
Мать ребёнка: Чурикова Анна Михайловна
село Ново-Михайловка, Кувандыкского района, Оренбургской области
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чурикова Анна Михайловна
Смерть
04.07.1944
Украина, Волынская обл., Сенкевичевский р-он, с.Блудово