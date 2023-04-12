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Чуриков Андрей Васильевич

Место рождения

хутор Ново-Михайловский, Ново-Покровской волости, Орского уезда, Оренбургской губернии

Дата рождения

1906 или 1907

Дата смерти

04.07.1944

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906 или 1907

Отец: Чуриков Василий

Мать: Чурикова Мария

хутор Ново-Михайловский, Ново-Покровской волости, Орского уезда, Оренбургской губернии
Ново-Михайловка образовалась в XIX веке и упоминается в документах как хутор или деревня. Местные жители называют населённый пункт просто Михайловкой или Новомихайловкой. С 30х годов XX века в Ново-Ми... Показать все
Рождение ребёнка
01.01.1927

Сын: Чуриков Николай Андреевич

Мать ребёнка: Чурикова Анна Михайловна

село Ново-Михайловка, Кувандыкского района, Оренбургской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чурикова Раиса Андреевна

Мать ребёнка: Чурикова Анна Михайловна

село Ново-Михайловка, Кувандыкского района, Оренбургской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чурикова Нина Андреевна

Мать ребёнка: Чурикова Анна Михайловна

село Ново-Михайловка, Кувандыкского района, Оренбургской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чурикова Елена Андреевна

Мать ребёнка: Чурикова Анна Михайловна

село Ново-Михайловка, Кувандыкского района, Оренбургской области
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чурикова Анна Михайловна

Смерть
04.07.1944
Украина, Волынская обл., Сенкевичевский р-он, с.Блудово
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