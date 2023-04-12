Чуриков Дмитрий Васильевич
Место рожденияхутор Ново-Михайловский, Ново-Покровской волости, Орского уезда, Оренбургской губернии
Дата рождения1911
Дата смерти?.06.1942
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Чуриков Василий
Мать: Чурикова Мария
хутор Ново-Михайловский, Ново-Покровской волости, Орского уезда, Оренбургской губернии
Ново-Михайловка образовалась в XIX веке и упоминается в документах как хутор или деревня. Местные жители называют населённый пункт просто Михайловкой или Новомихайловкой. С 30х годов XX века в Ново-Ми... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чуриков Валерий Дмитриевич
Мать ребёнка: Чурикова Анна Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Дмитриевна
Мать ребёнка: Чурикова Анна Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.06.1942