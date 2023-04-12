Кривицкая (Чурикова) Полина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривицкая (Чурикова) Полина Васильевна

Место рождения

хутор Ново-Михайловский, Ново-Покровской волости, Орского уезда, Оренбургской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чуриков Василий

Мать: Чурикова Мария

хутор Ново-Михайловский, Ново-Покровской волости, Орского уезда, Оренбургской губернии
Ново-Михайловка образовалась в XIX веке и упоминается в документах как хутор или деревня. Местные жители называют населённый пункт просто Михайловкой или Новомихайловкой. С 30х годов XX века в Ново-Ми... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черненко Валентина Александровна

Отец ребёнка: Кривицкий Александр Степанович

село Ново-Михайловка, Кувандыкского района, Оренбургской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кривицкий Вениамин Александрович

Отец ребёнка: Кривицкий Александр Степанович

село Ново-Михайловка, Кувандыкского района, Оренбургской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Александровна

Отец ребёнка: Кривицкий Александр Степанович

село Ново-Михайловка, Кувандыкского района, Оренбургской области
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривицкий Александр Степанович

Смерть
Неизвестно
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