Кривицкая (Чурикова) Полина Васильевна
Место рожденияхутор Ново-Михайловский, Ново-Покровской волости, Орского уезда, Оренбургской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Рождение
Неизвестно
Отец: Чуриков Василий
Мать: Чурикова Мария
хутор Ново-Михайловский, Ново-Покровской волости, Орского уезда, Оренбургской губернии
Ново-Михайловка образовалась в XIX веке и упоминается в документах как хутор или деревня. Местные жители называют населённый пункт просто Михайловкой или Новомихайловкой. С 30х годов XX века в Ново-Ми... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черненко Валентина Александровна
Отец ребёнка: Кривицкий Александр Степанович
село Ново-Михайловка, Кувандыкского района, Оренбургской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кривицкий Вениамин Александрович
Отец ребёнка: Кривицкий Александр Степанович
село Ново-Михайловка, Кувандыкского района, Оренбургской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Александровна
Отец ребёнка: Кривицкий Александр Степанович
село Ново-Михайловка, Кувандыкского района, Оренбургской области
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно