Кривицкий ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривицкий ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина

Мать ребёнка: Кривицкая Полина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черненко Валентина

Мать ребёнка: Кривицкая Полина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кривицкий Вениамин

Мать ребёнка: Кривицкая Полина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривицкая Полина Васильевна

Смерть
Неизвестно
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