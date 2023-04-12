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Чуриков Иван Васильевич

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Место рождения

хутор Ново-Михайловский, Ново-Покровской волости, Орского уезда, Оренбургской губернии

Дата рождения

15.07.1916

Дата смерти

16.03.1945

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1916

Отец: Чуриков Василий

Мать: Чурикова Мария

хутор Ново-Михайловский, Ново-Покровской волости, Орского уезда, Оренбургской губернии
Ново-Михайловка образовалась в XIX веке и упоминается в документах как хутор или деревня. Местные жители называют населённый пункт просто Михайловкой или Новомихайловкой. С 30х годов XX века в Ново-Ми... Показать все
Смерть
16.03.1945
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