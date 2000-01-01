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Хорошавин Евстей Макарович

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Место рождения

п. Новокшёновский

Дата рождения

1780

Дата смерти

После 1805

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Хорошавин Макар Архипович

Мать: Хорошавина Гликерия Дементева

п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1800

Сын: Хорошавин Кирил Евстеевич

Мать ребёнка: Хорошавин Ксения Иовлева

Рождение ребёнка
1801

Сын: Хорошавин Андрей Евстеевич

Мать ребёнка: Хорошавин Ксения Иовлева

п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Стефанида Евстеевна

Мать ребёнка: Хорошавин Ксения Иовлева

Рождение ребёнка
1803

Сын: Хорошавин Фёдор Евстеевич

Мать ребёнка: Хорошавина Анастасия

п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1806

Сын: Хорошавин Трофим Евстеевич

Мать ребёнка: Хорошавина Анастасия

п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1808

Сын: Хорошавин Пётр Евстеевич

Мать ребёнка: Хорошавина Анастасия

п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Параскева Евстеевна

Мать ребёнка: Хорошавина Анастасия

п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1815

Сын: Хорошавин Евдоким Евстеевич

Мать ребёнка: Хорошавина Анастасия

п. Новокшёновский
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хорошавин Ксения Иовлева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хорошавина Анастасия

п. Новокшёновский
Место жительства
Неизвестно
п. Новокшёновский
Смерть
После 1805
п. Новокшёновский
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