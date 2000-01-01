Хорошавин Евстей Макарович
Место рожденияп. Новокшёновский
Дата рождения1780
Дата смертиПосле 1805
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1800
Сын: Хорошавин Кирил Евстеевич
Мать ребёнка: Хорошавин Ксения Иовлева
Рождение ребёнка
1801
Сын: Хорошавин Андрей Евстеевич
Мать ребёнка: Хорошавин Ксения Иовлева
п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Стефанида Евстеевна
Мать ребёнка: Хорошавин Ксения Иовлева
Рождение ребёнка
1803
Сын: Хорошавин Фёдор Евстеевич
Мать ребёнка: Хорошавина Анастасия
п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1806
Сын: Хорошавин Трофим Евстеевич
Мать ребёнка: Хорошавина Анастасия
п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1808
Мать ребёнка: Хорошавина Анастасия
п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Параскева Евстеевна
Мать ребёнка: Хорошавина Анастасия
п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1815
Сын: Хорошавин Евдоким Евстеевич
Мать ребёнка: Хорошавина Анастасия
п. Новокшёновский
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хорошавин Ксения Иовлева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хорошавина Анастасия
п. Новокшёновский
Место жительства
Неизвестно
п. Новокшёновский
Смерть
После 1805
п. Новокшёновский