Хорошавин Евдоким Евстеевич
Место рожденияп. Новокшёновский
Дата рождения1815
Дата смерти07.01.1864
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Хорошавин Евстей Макарович
Мать: Хорошавина Анастасия
п. Новокшёновский
Бракосочетание
25.01.1833
п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1834
Сын: Хорошавин Григорий Евдокимович
Мать ребёнка: Хорошавина Варвара Никифоровна
п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Дарья Евдокимовна
Мать ребёнка: Хорошавина Варвара Никифоровна
п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Параскева Евдокимовна
Мать ребёнка: Хорошавина Варвара Никифоровна
п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
19.11.1849
Дочь: Екатерина Евдокимовна
Мать ребёнка: Хорошавина Варвара Никифоровна
п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
17.10.1852
Дочь: Анастасия Евдокимовна
Мать ребёнка: Хорошавина Варвара Никифоровна
п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
19.06.1857
Дочь: Хорошавина Мария Евдокимовна
Мать ребёнка: Хорошавина Варвара Никифоровна
п. Новокшёновский
Место жительства
Неизвестно
п. Новокшёновский
Смерть
07.01.1864
п. Новокшёновский