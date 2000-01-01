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Хорошавин Евдоким Евстеевич

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Место рождения

п. Новокшёновский

Дата рождения

1815

Дата смерти

07.01.1864

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Хорошавин Евстей Макарович

Мать: Хорошавина Анастасия

п. Новокшёновский
Бракосочетание
25.01.1833

Жена: Хорошавина Варвара Никифоровна

п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1834

Сын: Хорошавин Григорий Евдокимович

Мать ребёнка: Хорошавина Варвара Никифоровна

п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Дарья Евдокимовна

Мать ребёнка: Хорошавина Варвара Никифоровна

п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Параскева Евдокимовна

Мать ребёнка: Хорошавина Варвара Никифоровна

п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
19.11.1849

Дочь: Екатерина Евдокимовна

Мать ребёнка: Хорошавина Варвара Никифоровна

п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
17.10.1852

Дочь: Анастасия Евдокимовна

Мать ребёнка: Хорошавина Варвара Никифоровна

п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
19.06.1857

Дочь: Хорошавина Мария Евдокимовна

Мать ребёнка: Хорошавина Варвара Никифоровна

п. Новокшёновский
Место жительства
Неизвестно
п. Новокшёновский
Смерть
07.01.1864
п. Новокшёновский
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