Хорошавина Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1803
Сын: Хорошавин Фёдор Евстеевич
Отец ребёнка: Хорошавин Евстей Макарович
Рождение ребёнка
1806
Сын: Хорошавин Трофим Евстеевич
Отец ребёнка: Хорошавин Евстей Макарович
Рождение ребёнка
1808
Отец ребёнка: Хорошавин Евстей Макарович
Рождение ребёнка
1811
Дочь: (Хорошавина) Параскева Евстеевна
Отец ребёнка: Хорошавин Евстей Макарович
Рождение ребёнка
1815
Сын: Хорошавин Евдоким Евстеевич
Отец ребёнка: Хорошавин Евстей Макарович
Смерть
Неизвестно