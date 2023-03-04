Хорошавина Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошавина Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хорошавин Евстей Макарович

Чуркины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Чуркины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Хорошавин Фёдор Евстеевич

Отец ребёнка: Хорошавин Евстей Макарович

Чуркины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Хорошавин Трофим Евстеевич

Отец ребёнка: Хорошавин Евстей Макарович

Чуркины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Хорошавин Пётр Евстеевич

Отец ребёнка: Хорошавин Евстей Макарович

Чуркины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1811

Дочь: (Хорошавина) Параскева Евстеевна

Отец ребёнка: Хорошавин Евстей Макарович

Чуркины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Хорошавин Евдоким Евстеевич

Отец ребёнка: Хорошавин Евстей Макарович

Чуркины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
Чуркины, Оричевский муниципальный район, Кировская область

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