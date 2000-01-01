Хорошавина (Кокорина) Варвара Никифоровна
Место рожденияпоч. Новорасчистной
Дата рождения1815
Дата смерти31.01.1885
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Кокорин Никифор Иванович
Мать: не указана
поч. Новорасчистной
Талицкий приход
Бракосочетание
25.01.1833
п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1834
Сын: Хорошавин Григорий Евдокимович
Отец ребёнка: Хорошавин Евдоким Евстеевич
п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Дарья Евдокимовна
Отец ребёнка: Хорошавин Евдоким Евстеевич
п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Параскева Евдокимовна
Отец ребёнка: Хорошавин Евдоким Евстеевич
п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
19.11.1849
Дочь: Екатерина Евдокимовна
Отец ребёнка: Хорошавин Евдоким Евстеевич
п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
17.10.1852
Дочь: Анастасия Евдокимовна
Отец ребёнка: Хорошавин Евдоким Евстеевич
п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
19.06.1857
Дочь: Хорошавина Мария Евдокимовна
Отец ребёнка: Хорошавин Евдоким Евстеевич
п. Новокшёновский
Место жительства
Неизвестно
п. Новокшёновский
Смерть
31.01.1885
п. Новокшёновский