Хорошавина (Кокорина) Варвара Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошавина (Кокорина) Варвара Никифоровна

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Место рождения

поч. Новорасчистной

Дата рождения

1815

Дата смерти

31.01.1885

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Кокорин Никифор Иванович

Мать: не указана

поч. Новорасчистной
Талицкий приход
Бракосочетание
25.01.1833

Муж: Хорошавин Евдоким Евстеевич

п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1834

Сын: Хорошавин Григорий Евдокимович

Отец ребёнка: Хорошавин Евдоким Евстеевич

п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Дарья Евдокимовна

Отец ребёнка: Хорошавин Евдоким Евстеевич

п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Параскева Евдокимовна

Отец ребёнка: Хорошавин Евдоким Евстеевич

п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
19.11.1849

Дочь: Екатерина Евдокимовна

Отец ребёнка: Хорошавин Евдоким Евстеевич

п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
17.10.1852

Дочь: Анастасия Евдокимовна

Отец ребёнка: Хорошавин Евдоким Евстеевич

п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
19.06.1857

Дочь: Хорошавина Мария Евдокимовна

Отец ребёнка: Хорошавин Евдоким Евстеевич

п. Новокшёновский
Место жительства
Неизвестно
п. Новокшёновский
Смерть
31.01.1885
п. Новокшёновский
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