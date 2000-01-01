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Хорошавин Макар Архипович

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Место рождения

п. Новокшёновский

Дата рождения

1750

Дата смерти

1806

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Хорошавин Архип Радионович

Мать: Хорошавина Матрона Артемьева

п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1769

Сын: Хорошавин Степан Макарович

Мать ребёнка: Хорошавина Гликерия Дементева

п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1772

Сын: Хорошавин Александр Макарович

Мать ребёнка: Хорошавина Гликерия Дементева

п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Неонила Макаравна

Мать ребёнка: Хорошавина Гликерия Дементева

п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1777

Сын: Хорошавин Яков Макарович

Мать ребёнка: Хорошавина Гликерия Дементева

п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1780

Сын: Хорошавин Евстей Макарович

Мать ребёнка: Хорошавина Гликерия Дементева

п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1786

Сын: Хорошавин Прокоп Макарович

Мать ребёнка: Хорошавина Гликерия Дементева

п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1790

Сын: Хорошавин Митрофан Макарович

Мать ребёнка: Хорошавина Гликерия Дементева

п. Новокшёновский
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хорошавина Гликерия Дементева

п. Новокшёновский
Место жительства
Неизвестно
п. Новокшёновский
Смерть
1806
п. Новокшёновский
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