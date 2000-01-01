Хорошавин Макар Архипович
Место рожденияп. Новокшёновский
Дата рождения1750
Дата смерти1806
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1769
Сын: Хорошавин Степан Макарович
Мать ребёнка: Хорошавина Гликерия Дементева
п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1772
Сын: Хорошавин Александр Макарович
Мать ребёнка: Хорошавина Гликерия Дементева
п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Неонила Макаравна
Мать ребёнка: Хорошавина Гликерия Дементева
п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1777
Мать ребёнка: Хорошавина Гликерия Дементева
п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1780
Сын: Хорошавин Евстей Макарович
Мать ребёнка: Хорошавина Гликерия Дементева
п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1786
Сын: Хорошавин Прокоп Макарович
Мать ребёнка: Хорошавина Гликерия Дементева
п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1790
Сын: Хорошавин Митрофан Макарович
Мать ребёнка: Хорошавина Гликерия Дементева
п. Новокшёновский
Бракосочетание
Неизвестно
п. Новокшёновский
Место жительства
Неизвестно
п. Новокшёновский
Смерть
1806
п. Новокшёновский