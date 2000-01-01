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Хорошавин Архип Радионович

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Место рождения

п. Новокшёновский

Дата рождения

1732

Дата смерти

1799

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Хорошавин Радион Осипович

Мать: не указана

п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1750

Сын: Хорошавин Макар Архипович

Мать ребёнка: Хорошавина Матрона Артемьева

п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1767

Сын: Хорошавин Александр Архипович

Мать ребёнка: Хорошавина Матрона Артемьева

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Параскева Архиповна

Мать ребёнка: Хорошавина Матрона Артемьева

п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Катерина Архиповна

Мать ребёнка: Хорошавина Матрона Артемьева

п. Новокшёновский
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хорошавина Матрона Артемьева

п. Новокшёновский
Место жительства
Неизвестно
п. Новокшёновский
Смерть
1799
п. Новокшёновский
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