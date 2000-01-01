Хорошавин Архип Радионович
Место рожденияп. Новокшёновский
Дата рождения1732
Дата смерти1799
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: Хорошавин Радион Осипович
Мать: не указана
п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1750
Сын: Хорошавин Макар Архипович
Мать ребёнка: Хорошавина Матрона Артемьева
п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1767
Сын: Хорошавин Александр Архипович
Мать ребёнка: Хорошавина Матрона Артемьева
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Параскева Архиповна
Мать ребёнка: Хорошавина Матрона Артемьева
п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Катерина Архиповна
Мать ребёнка: Хорошавина Матрона Артемьева
п. Новокшёновский
Бракосочетание
Неизвестно
п. Новокшёновский
Место жительства
Неизвестно
п. Новокшёновский
Смерть
1799
п. Новокшёновский