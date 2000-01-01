Хорошавина (?) Матрона Артемьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошавина (?) Матрона Артемьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1750

Сын: Хорошавин Макар Архипович

Отец ребёнка: Хорошавин Архип Радионович

п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1767

Сын: Хорошавин Александр Архипович

Отец ребёнка: Хорошавин Архип Радионович

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Параскева Архиповна

Отец ребёнка: Хорошавин Архип Радионович

п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Катерина Архиповна

Отец ребёнка: Хорошавин Архип Радионович

п. Новокшёновский
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хорошавин Архип Радионович

п. Новокшёновский
Место жительства
Неизвестно
п. Новокшёновский
Смерть
После 1795
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