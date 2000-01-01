Хорошавина (?) Матрона Артемьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1750
Сын: Хорошавин Макар Архипович
Отец ребёнка: Хорошавин Архип Радионович
п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1767
Сын: Хорошавин Александр Архипович
Отец ребёнка: Хорошавин Архип Радионович
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Параскева Архиповна
Отец ребёнка: Хорошавин Архип Радионович
п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Катерина Архиповна
Отец ребёнка: Хорошавин Архип Радионович
п. Новокшёновский
Бракосочетание
Неизвестно
п. Новокшёновский
Место жительства
Неизвестно
п. Новокшёновский
Смерть
После 1795