Хорошавина (?) Гликерия Дементева
Место рожденияд. Бажинская
Дата рождения1747
Дата смертиПосле 1805
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Бажинская
Рождение ребёнка
1769
Сын: Хорошавин Степан Макарович
Отец ребёнка: Хорошавин Макар Архипович
п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1772
Сын: Хорошавин Александр Макарович
Отец ребёнка: Хорошавин Макар Архипович
п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Неонила Макаравна
Отец ребёнка: Хорошавин Макар Архипович
п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1777
Отец ребёнка: Хорошавин Макар Архипович
п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1780
Сын: Хорошавин Евстей Макарович
Отец ребёнка: Хорошавин Макар Архипович
п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1786
Сын: Хорошавин Прокоп Макарович
Отец ребёнка: Хорошавин Макар Архипович
п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1790
Сын: Хорошавин Митрофан Макарович
Отец ребёнка: Хорошавин Макар Архипович
п. Новокшёновский
Бракосочетание
Неизвестно
п. Новокшёновский
Место жительства
Неизвестно
п. Новокшёновский
Смерть
После 1805