Хорошавина (?) Гликерия Дементева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХорошавина (?) Гликерия Дементева

Хорошавина (?) Гликерия Дементева

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Место рождения

д. Бажинская

Дата рождения

1747

Дата смерти

После 1805

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Бажинская
Рождение ребёнка
1769

Сын: Хорошавин Степан Макарович

Отец ребёнка: Хорошавин Макар Архипович

п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1772

Сын: Хорошавин Александр Макарович

Отец ребёнка: Хорошавин Макар Архипович

п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Неонила Макаравна

Отец ребёнка: Хорошавин Макар Архипович

п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1777

Сын: Хорошавин Яков Макарович

Отец ребёнка: Хорошавин Макар Архипович

п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1780

Сын: Хорошавин Евстей Макарович

Отец ребёнка: Хорошавин Макар Архипович

п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1786

Сын: Хорошавин Прокоп Макарович

Отец ребёнка: Хорошавин Макар Архипович

п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1790

Сын: Хорошавин Митрофан Макарович

Отец ребёнка: Хорошавин Макар Архипович

п. Новокшёновский
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хорошавин Макар Архипович

п. Новокшёновский
Место жительства
Неизвестно
п. Новокшёновский
Смерть
После 1805
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