Хорошавин Андрей Евстеевич
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смертиДо 1895
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Бракосочетание
21.05.1817
1 брак
Рождение ребёнка
1825
Сын: Хорошавин Пантелей Андреевич
Мать ребёнка: Хорошавина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Хорошавина Анисия Андреевна
Мать ребёнка: Хорошавина Евдокия Ивановна
Бракосочетание
18.01.1842
2 брак
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Хорошавина Анна Давидовна
Рождение ребёнка
04.10.1849
Сын: Хорошавин Дмитрий Андреевич
Мать ребёнка: Хорошавина Анна Давидовна
Рождение ребёнка
1853
Мать ребёнка: Хорошавина Анна Давидовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1895