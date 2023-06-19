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Хорошавин Андрей Евстеевич

Место рождения

Чуркины, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1801

Дата смерти

До 1895

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Хорошавин Евстей Макарович

Мать: Хорошавин Ксения Иовлева

Чуркины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
21.05.1817

Жена: Хорошавина Евдокия Ивановна

Чуркины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
1 брак
Рождение ребёнка
1825

Сын: Хорошавин Пантелей Андреевич

Мать ребёнка: Хорошавина Евдокия Ивановна

Чуркины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Хорошавина Анисия Андреевна

Мать ребёнка: Хорошавина Евдокия Ивановна

Чуркины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
18.01.1842

Жена: Хорошавина Анна Давидовна

Чуркины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
2 брак
Рождение ребёнка
1846

Сын: Хорошавин Егор Андреевич

Мать ребёнка: Хорошавина Анна Давидовна

Чуркины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
04.10.1849

Сын: Хорошавин Дмитрий Андреевич

Мать ребёнка: Хорошавина Анна Давидовна

Чуркины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Хорошавин Яков Андреевич

Мать ребёнка: Хорошавина Анна Давидовна

Чуркины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Чуркины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
До 1895
Чуркины, Оричевский муниципальный район, Кировская область