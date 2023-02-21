Хорошавина (Югрина) Анна Давидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХорошавина (Югрина) Анна Давидовна

Хорошавина (Югрина) Анна Давидовна

avatar

Место рождения

д. Бздюлёвская

Дата рождения

1813

Дата смерти

08.02.1895

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Югрин Давид Васильевич

Мать: не указана

д. Бздюлёвская
Вязовский приход
Бракосочетание
18.01.1842

Муж: Хорошавин Андрей Евстеевич

п. Новокшёновский
2 брак
Рождение ребёнка
1846

Сын: Хорошавин Егор Андреевич

Отец ребёнка: Хорошавин Андрей Евстеевич

п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
04.10.1849

Сын: Хорошавин Дмитрий Андреевич

Отец ребёнка: Хорошавин Андрей Евстеевич

п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1853

Сын: Хорошавин Яков Андреевич

Отец ребёнка: Хорошавин Андрей Евстеевич

п. Новокшёновский
Место жительства
Неизвестно
п. Новокшёновский
Смерть
08.02.1895
п. Новокшёновский
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close