Хорошавина (Югрина) Анна Давидовна
Место рожденияд. Бздюлёвская
Дата рождения1813
Дата смерти08.02.1895
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Югрин Давид Васильевич
Мать: не указана
д. Бздюлёвская
Вязовский приход
Бракосочетание
18.01.1842
п. Новокшёновский
2 брак
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Хорошавин Андрей Евстеевич
п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
04.10.1849
Сын: Хорошавин Дмитрий Андреевич
Отец ребёнка: Хорошавин Андрей Евстеевич
п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Хорошавин Андрей Евстеевич
п. Новокшёновский
Место жительства
Неизвестно
п. Новокшёновский
Смерть
08.02.1895
п. Новокшёновский