Хорошавин Пантелей Андреевич
Место рожденияп. Новокшёновский
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
п. Новокшёновский
Бракосочетание
05.11.1856
п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
28.06.1858
Дочь: Хорошавина Марфа Пантелемоновна
Мать ребёнка: Хорошавина Марфа Филимоновна
п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
25.08.1859
Дочь: Хорошавина Марфа Пантелемоновна
Мать ребёнка: Хорошавина Марфа Филимоновна
п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
12.07.1861
Сын: Хорошавин Василий Пантелемонович
Мать ребёнка: Хорошавина Марфа Филимоновна
п. Новокшёновский
Место жительства
Неизвестно
п. Новокшёновский
Смерть
Неизвестно