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Хорошавин Пантелей Андреевич

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Место рождения

п. Новокшёновский

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Хорошавин Андрей Евстеевич

Мать: Хорошавина Евдокия Ивановна

п. Новокшёновский
Бракосочетание
05.11.1856

Жена: Хорошавина Марфа Филимоновна

п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
28.06.1858

Дочь: Хорошавина Марфа Пантелемоновна

Мать ребёнка: Хорошавина Марфа Филимоновна

п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
25.08.1859

Дочь: Хорошавина Марфа Пантелемоновна

Мать ребёнка: Хорошавина Марфа Филимоновна

п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
12.07.1861

Сын: Хорошавин Василий Пантелемонович

Мать ребёнка: Хорошавина Марфа Филимоновна

п. Новокшёновский
Место жительства
Неизвестно
п. Новокшёновский
Смерть
Неизвестно
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