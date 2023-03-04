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Хорошавина Марфа Филимоновна

Место рождения

д. Нагорская

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Хорошавин Филимон Федорович

Мать: не указана

Спаский приход
Место жительства
Неизвестно
Чуркины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
05.11.1856

Муж: Хорошавин Пантелей Андреевич

Чуркины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
28.06.1858

Дочь: Хорошавина Марфа Пантелемоновна

Отец ребёнка: Хорошавин Пантелей Андреевич

Чуркины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
25.08.1859

Дочь: Хорошавина Марфа Пантелемоновна

Отец ребёнка: Хорошавин Пантелей Андреевич

Чуркины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
12.07.1861

Сын: Хорошавин Василий Пантелемонович

Отец ребёнка: Хорошавин Пантелей Андреевич

Чуркины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
Чуркины, Оричевский муниципальный район, Кировская область

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