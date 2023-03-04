Хорошавина Марфа Филимоновна
Место рожденияд. Нагорская
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Хорошавин Филимон Федорович
Мать: не указана
Спаский приход
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
05.11.1856
Рождение ребёнка
28.06.1858
Дочь: Хорошавина Марфа Пантелемоновна
Отец ребёнка: Хорошавин Пантелей Андреевич
Рождение ребёнка
25.08.1859
Дочь: Хорошавина Марфа Пантелемоновна
Отец ребёнка: Хорошавин Пантелей Андреевич
Рождение ребёнка
12.07.1861
Сын: Хорошавин Василий Пантелемонович
Отец ребёнка: Хорошавин Пантелей Андреевич
Смерть
Неизвестно