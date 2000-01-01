Хорошавина (Сергеева) Евдокия Ивановна
Место рожденияпоч. Новорасчистной
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сергеев Иван Андреевич
Мать: не указана
поч. Новорасчистной
Спасо-Талицкий приход
Бракосочетание
21.05.1817
п. Новокшёновский
1 брак
Рождение ребёнка
1825
Сын: Хорошавин Пантелей Андреевич
Отец ребёнка: Хорошавин Андрей Евстеевич
п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Хорошавина Анисия Андреевна
Отец ребёнка: Хорошавин Андрей Евстеевич
п. Новокшёновский
Место жительства
Неизвестно
п. Новокшёновский
Смерть
Неизвестно
п. Новокшёновский