Хорошавина (Сергеева) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошавина (Сергеева) Евдокия Ивановна

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Место рождения

поч. Новорасчистной

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сергеев Иван Андреевич

Мать: не указана

поч. Новорасчистной
Спасо-Талицкий приход
Бракосочетание
21.05.1817

Муж: Хорошавин Андрей Евстеевич

п. Новокшёновский
1 брак
Рождение ребёнка
1825

Сын: Хорошавин Пантелей Андреевич

Отец ребёнка: Хорошавин Андрей Евстеевич

п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Хорошавина Анисия Андреевна

Отец ребёнка: Хорошавин Андрей Евстеевич

п. Новокшёновский
Место жительства
Неизвестно
п. Новокшёновский
Смерть
Неизвестно
п. Новокшёновский
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