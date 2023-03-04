Сергеев Иван Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергеев Иван Андреевич

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Место рождения

поч. Новорасчистной

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Новорасчистной
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хорошавина Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: не указана

поч. Новорасчистной
Спасо-Талицкий приход
Место жительства
Неизвестно
поч. Новорасчистной
Смерть
Неизвестно
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