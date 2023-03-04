Сергеев Иван Андреевич
Место рожденияпоч. Новорасчистной
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
поч. Новорасчистной
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хорошавина Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: не указана
поч. Новорасчистной
Спасо-Талицкий приход
Место жительства
Неизвестно
поч. Новорасчистной
Смерть
Неизвестно