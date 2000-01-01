Хорошавин Ксения Иовлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошавин Ксения Иовлева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

После 1805

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1800

Сын: Хорошавин Кирил Евстеевич

Отец ребёнка: Хорошавин Евстей Макарович

Рождение ребёнка
1801

Сын: Хорошавин Андрей Евстеевич

Отец ребёнка: Хорошавин Евстей Макарович

п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Стефанида Евстеевна

Отец ребёнка: Хорошавин Евстей Макарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хорошавин Евстей Макарович

Смерть
После 1805
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