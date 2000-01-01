Хорошавин Ксения Иовлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиПосле 1805
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1800
Сын: Хорошавин Кирил Евстеевич
Отец ребёнка: Хорошавин Евстей Макарович
Рождение ребёнка
1801
Сын: Хорошавин Андрей Евстеевич
Отец ребёнка: Хорошавин Евстей Макарович
п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Стефанида Евстеевна
Отец ребёнка: Хорошавин Евстей Макарович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1805