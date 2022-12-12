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Щелоков Алексей Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

13.08.1892

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Щелоков Степан Ксенофонтович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Лихушина Александра Алексеевна

Мать ребёнка: Щелокова Матрена Осиповна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Хаустова Мавра Алексеевна

Мать ребёнка: Щелокова Матрена Осиповна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Кивалова Зиновия Алексеевна

Мать ребёнка: Щелокова Матрена Осиповна

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Евдокия (Авдотья) Алексеевна

Мать ребёнка: Щелокова Матрена Осиповна

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Любовь Алексеевна

Мать ребёнка: Щелокова Матрена Осиповна

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Мерещенкова Софья Алексеевна

Мать ребёнка: Щелокова Матрена Осиповна

Рождение ребёнка
1846

Сын: Щелоков Григорий Алексеевич

Мать ребёнка: Щелокова Матрена Осиповна

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Щелокова Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Щелокова Матрена Осиповна

Рождение ребёнка
1852

Сын: Щелоков Маркел Алексеевич

Мать ребёнка: Щелокова Матрена Осиповна

Смерть
13.08.1892
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