Щелоков Алексей Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смерти13.08.1892
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Щелоков Степан Ксенофонтович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Лихушина Александра Алексеевна
Мать ребёнка: Щелокова Матрена Осиповна
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Хаустова Мавра Алексеевна
Мать ребёнка: Щелокова Матрена Осиповна
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Кивалова Зиновия Алексеевна
Мать ребёнка: Щелокова Матрена Осиповна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Евдокия (Авдотья) Алексеевна
Мать ребёнка: Щелокова Матрена Осиповна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Любовь Алексеевна
Мать ребёнка: Щелокова Матрена Осиповна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Мерещенкова Софья Алексеевна
Мать ребёнка: Щелокова Матрена Осиповна
Рождение ребёнка
1846
Сын: Щелоков Григорий Алексеевич
Мать ребёнка: Щелокова Матрена Осиповна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Щелокова Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Щелокова Матрена Осиповна
Рождение ребёнка
1852
Сын: Щелоков Маркел Алексеевич
Мать ребёнка: Щелокова Матрена Осиповна
Смерть
13.08.1892