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Щелоков Степан Ксенофонтович

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Место рождения

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Shchelokov Xenophon

Мать: не указана

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1801

Сын: Щелоков Илларион Степанович

Мать ребёнка: не указана

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Щелоков Егор Степанович

Мать ребёнка: не указана

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Щелоков Алексей Степанович

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
купец
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щелоков Антон Степанович

Мать ребёнка: не указана

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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