Щелоков Степан Ксенофонтович
Место рождения
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: Shchelokov Xenophon
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1801
Сын: Щелоков Илларион Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1804
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1814
Сын: Щелоков Алексей Степанович
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
купец
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно