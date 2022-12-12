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Щелоков Илларион Степанович

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Место рождения

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область

Дата рождения

1801

Дата смерти

1843

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Щелоков Степан Ксенофонтович

Мать: не указана

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Щелоков Гавриил Илларионович

Мать ребёнка: Щелокова Мария Сидоровна

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Марина Илларионовна

Мать ребёнка: Щелокова Мария Сидоровна

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Агафья Илларионовна

Мать ребёнка: Щелокова Мария Сидоровна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Карпова Елизавета Илларионовна

Мать ребёнка: Щелокова Мария Сидоровна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Щелоков Ерофей Иллалионович

Мать ребёнка: Щелокова Мария Сидоровна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щелокова Мария Сидоровна

Смерть
1843
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