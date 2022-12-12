Щелоков Илларион Степанович
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смерти1843
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Щелоков Степан Ксенофонтович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Сын: Щелоков Гавриил Илларионович
Мать ребёнка: Щелокова Мария Сидоровна
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Марина Илларионовна
Мать ребёнка: Щелокова Мария Сидоровна
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Агафья Илларионовна
Мать ребёнка: Щелокова Мария Сидоровна
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Карпова Елизавета Илларионовна
Мать ребёнка: Щелокова Мария Сидоровна
Рождение ребёнка
1840
Сын: Щелоков Ерофей Иллалионович
Мать ребёнка: Щелокова Мария Сидоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Щелокова Мария Сидоровна
Смерть
1843