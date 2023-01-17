Щелоков Егор Степанович
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Щелоков Степан Ксенофонтович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826
Мать ребёнка: Щелокова Фекла Алексеевна
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Евдокия Егоровна
Мать ребёнка: Щелокова Фекла Алексеевна
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Хитова Мария Егоровна
Мать ребёнка: Щелокова Фекла Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно