Щелокова Фекла Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Щелоков Егор Степанович
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Евдокия Егоровна
Отец ребёнка: Щелоков Егор Степанович
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Хитова Мария Егоровна
Отец ребёнка: Щелоков Егор Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно