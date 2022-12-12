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Щелокова Фекла Алексеевна

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Место рождения

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Щелоков Никита Егорович

Отец ребёнка: Щелоков Егор Степанович

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Евдокия Егоровна

Отец ребёнка: Щелоков Егор Степанович

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Хитова Мария Егоровна

Отец ребёнка: Щелоков Егор Степанович

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щелоков Егор Степанович

Смерть
Неизвестно
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