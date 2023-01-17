Хаустова (Щелокова) Мавра Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Рождение ребёнка
1860
Отец ребёнка: Хаустов Никита Савельевич
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Вилкова Мария Никитична
Отец ребёнка: Хаустов Никита Савельевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чачкина Агриппина Никитична
Отец ребёнка: Хаустов Никита Савельевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно