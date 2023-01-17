Хаустова (Щелокова) Мавра Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хаустова (Щелокова) Мавра Алексеевна

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Место рождения

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Щелоков Алексей Степанович

Мать: Щелокова Матрена Осиповна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1860

Сын: Хаустов Алексей Никитич

Отец ребёнка: Хаустов Никита Савельевич

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Вилкова Мария Никитична

Отец ребёнка: Хаустов Никита Савельевич

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чачкина Агриппина Никитична

Отец ребёнка: Хаустов Никита Савельевич

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хаустов Никита Савельевич

Смерть
Неизвестно
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