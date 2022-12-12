Щелоков Григорий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Бракосочетание
17.02.1867
Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Троицкий собор
Рождение ребёнка
1870
Сын: Щелоков Дмитрий Григорьевич
Мать ребёнка: Щелокова Татьяна Дмитриевна
Рождение ребёнка
1872
Мать ребёнка: Щелокова Татьяна Дмитриевна
Рождение ребёнка
1874
Мать ребёнка: Щелокова Татьяна Дмитриевна
Рождение ребёнка
24.07.1879
Сын: Щелоков Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Щелокова Татьяна Дмитриевна
Смерть
Неизвестно