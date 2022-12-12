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Щелоков Григорий Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Щелоков Алексей Степанович

Мать: Щелокова Матрена Осиповна

Бракосочетание
17.02.1867

Жена: Щелокова Татьяна Дмитриевна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Троицкий собор
Рождение ребёнка
1870

Сын: Щелоков Дмитрий Григорьевич

Мать ребёнка: Щелокова Татьяна Дмитриевна

Рождение ребёнка
1872

Сын: Щелоков Егор Григорьевич

Мать ребёнка: Щелокова Татьяна Дмитриевна

Рождение ребёнка
1874

Сын: Щелоков Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Щелокова Татьяна Дмитриевна

Рождение ребёнка
24.07.1879

Сын: Щелоков Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Щелокова Татьяна Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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