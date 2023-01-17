Щелокова (Мельникова) Татьяна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щелокова (Мельникова) Татьяна Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Мельников Дмитрий

Мать: не указана

Бракосочетание
17.02.1867

Муж: Щелоков Григорий Алексеевич

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Троицкий собор
Рождение ребёнка
1870

Сын: Щелоков Дмитрий Григорьевич

Отец ребёнка: Щелоков Григорий Алексеевич

Рождение ребёнка
1872

Сын: Щелоков Егор Григорьевич

Отец ребёнка: Щелоков Григорий Алексеевич

Рождение ребёнка
1874

Сын: Щелоков Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Щелоков Григорий Алексеевич

Рождение ребёнка
24.07.1879

Сын: Щелоков Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Щелоков Григорий Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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