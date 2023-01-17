Щелокова (Мельникова) Татьяна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Мельников Дмитрий
Мать: не указана
Бракосочетание
17.02.1867
Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Троицкий собор
Рождение ребёнка
1870
Сын: Щелоков Дмитрий Григорьевич
Отец ребёнка: Щелоков Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
1872
Отец ребёнка: Щелоков Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
1874
Отец ребёнка: Щелоков Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
24.07.1879
Сын: Щелоков Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Щелоков Григорий Алексеевич
Смерть
Неизвестно