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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Земский отдел Министерства внутренних дел. 1903 г. О разрешении крестьян села Сорочинского, Сорочинской волости Бузулукского уезда Самарской губернии отчудить для нужд уч Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победител Показать все
• Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победител Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1250Сорочинское (Сорочинская Крепость), с. каз.при р. Самаре.752955618251655Церквей православных 2. Почтовая станция. Этапная тюрьма для пересылаемых арестантов. Ярмарок 3. Базар. Мельница.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
786. Сорочинское, село бывшее государственное, при реке Самаре, дворов 616, жителей 4029, волостное правление (уездный город в 75 верстах), церковь православная, школа, б Показать все
Список населённых мест Самарской губернии 1910 года
НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
С. Сорочинское Б. госуд. Рус. Прав. и сектант.3715Р. Самара25075—200063957435
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Сорочинское
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
11821Сорочинскгород обл.подчин.52°25'с.ш.53°06'в.д.N-39-131
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
53727000001г Сорочинскгород