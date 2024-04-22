город Сорочинск, город Сорочинск, Сорочинский, Оренбургская область (на 2019) — Familio

Сорочинск

Сорочинский, Оренбургская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Оренбургской области

Находки

Где упоминается данное место
Земский отдел Министерства внутренних дел. 1903 г. О разрешении крестьян села Сорочинского, Сорочинской волости Бузулукского уезда Самарской губернии отчудить для нужд уч Показать все
Место упоминается в справочниках:
Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победител Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Бузулукский уезд
1250Сорочинское (Сорочинская Крепость), с. каз.при р. Самаре.752955618251655Церквей православных 2. Почтовая станция. Этапная тюрьма для пересылаемых арестантов. Ярмарок 3. Базар. Мельница.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Бузулукский уезд, Сорочинская волость
786. Сорочинское, село бывшее государственное, при реке Самаре, дворов 616, жителей 4029, волостное правление (уездный город в 75 верстах), церковь православная, школа, б Показать все

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Бузулукский уезд, Сорочинская волость
С. Сорочинское Б. госуд. Рус. Прав. и сектант.3715Р. Самара25075200063957435

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Самарская губерния, Бузулукский уезд, Сорочинская волость
село Сорочинское

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Оренбургская область
11821Сорочинскгород обл.подчин.52°25'с.ш.53°06'в.д.N-39-131

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Оренбургская область, Сорочинский
53727000001г Сорочинскгород
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