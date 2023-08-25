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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1252Тоцкое (Тоцкая Крепость), с. каз.при рч. Сорочке и р. Самаре.46станов. кварт.62016601713Церковь православная 1. Почтовая станция. Этапная тюрьма для пересылаемых арестантов. Базар.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
816. Тоцкое, село бывшее государственное, при реке Самаре и речке Сорочке, дворов 835, жителей 4989, волостное правление (уездный город в 46 верстах), 2 церкви православн Показать все
Список населённых мест Самарской губернии 1910 года
НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
С. Тоцкое. Б. госуд. Рус. Прав.3896Р. Самара21246—107232803470
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Тоцкое
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
11824Тоцкоесело52°32'с.ш.52°48'в.д.N-39-130
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
53652449101с Тоцкоесело