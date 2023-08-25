село Тоцкое, село Тоцкое, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область (на 2019) — Familio

Тоцкое

Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Бузулукский уезд
1252Тоцкое (Тоцкая Крепость), с. каз.при рч. Сорочке и р. Самаре.46станов. кварт.62016601713Церковь православная 1. Почтовая станция. Этапная тюрьма для пересылаемых арестантов. Базар.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Бузулукский уезд, Тоцкая волость
816. Тоцкое, село бывшее государственное, при реке Самаре и речке Сорочке, дворов 835, жителей 4989, волостное правление (уездный город в 46 верстах), 2 церкви православн Показать все

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Бузулукский уезд, Тоцкая волость
С. Тоцкое. Б. госуд. Рус. Прав.3896Р. Самара21246107232803470

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Самарская губерния, Бузулукский уезд, Тоцкая волость
село Тоцкое

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Оренбургская область, Тоцкий район
11824Тоцкоесело52°32'с.ш.52°48'в.д.N-39-130

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Оренбургская область, Тоцкий муниципальный район, Сельское поселение Тоцкий сельсовет
53652449101с Тоцкоесело
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