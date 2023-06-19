Лихушина (Щелокова) Александра Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Рождение ребёнка
1853
Сын: Лихушин Василий Михайлович
Отец ребёнка: Лихушин Михаил Ефимович
Рождение ребёнка
1855
Сын: Лихушин Андрей Михайлович
Отец ребёнка: Лихушин Михаил Ефимович
Рождение ребёнка
1858
Отец ребёнка: Лихушин Михаил Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно