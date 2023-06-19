Лихушина (Щелокова) Александра Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лихушина (Щелокова) Александра Алексеевна

Место рождения

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Щелоков Алексей Степанович

Мать: Щелокова Матрена Осиповна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Лихушин Василий Михайлович

Отец ребёнка: Лихушин Михаил Ефимович

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Лихушин Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Лихушин Михаил Ефимович

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Лихушин Егор Михайлович

Отец ребёнка: Лихушин Михаил Ефимович

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лихушин Михаил Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меркулов Порфирий Карпович

Смерть
Неизвестно