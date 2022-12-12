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Лихушин Андрей Михайлович

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Место рождения

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область

Дата рождения

1855

Дата смерти

30.06.1900

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Лихушин Михаил Ефимович

Мать: Лихушина Александра Алексеевна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
21.05.1890

Сын: Лихушин Александр

Мать ребёнка: Лихушина Любовь

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
30.10.1891

Сын: Лихушин Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Лихушина Любовь

Тифлис, Tbilisi, Didi digomi, Tbilisi, Georgia
Бракосочетание
До 1891

Жена: Лихушина Любовь

Рождение ребёнка
1895

Дочь: ?

Мать ребёнка: Лихушина Любовь

Работа или профессия
Неизвестно
Бузулукский мещанин, фельдфебель Тифлиского гарнизона, служащий торгового дома Доннер и Лейтц в Тифлисе.
Смерть
30.06.1900
Tbilisi, Didi digomi, Tbilisi, Georgia
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