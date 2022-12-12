Лихушин Андрей Михайлович
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смерти30.06.1900
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Рождение ребёнка
21.05.1890
Сын: Лихушин Александр
Мать ребёнка: Лихушина Любовь
Рождение ребёнка
30.10.1891
Мать ребёнка: Лихушина Любовь
Тифлис, Tbilisi, Didi digomi, Tbilisi, Georgia
Бракосочетание
До 1891
Жена: Лихушина Любовь
Рождение ребёнка
1895
Дочь: ?
Мать ребёнка: Лихушина Любовь
Работа или профессия
Неизвестно
Бузулукский мещанин, фельдфебель Тифлиского гарнизона, служащий торгового дома Доннер и Лейтц в Тифлисе.
Смерть
30.06.1900
Tbilisi, Didi digomi, Tbilisi, Georgia