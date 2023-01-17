Лихушина Любовь
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.05.1890
Сын: Лихушин Александр
Отец ребёнка: Лихушин Андрей Михайлович
Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
30.10.1891
Отец ребёнка: Лихушин Андрей Михайлович
Тифлис, Tbilisi, Didi digomi, Tbilisi, Georgia
Бракосочетание
До 1891
Рождение ребёнка
1895
Дочь: ?
Отец ребёнка: Лихушин Андрей Михайлович
Смерть
Неизвестно