Лихушина Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лихушина Любовь

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1855 г.р.

Дети

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.05.1890

Сын: Лихушин Александр

Отец ребёнка: Лихушин Андрей Михайлович

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
30.10.1891

Сын: Лихушин Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Лихушин Андрей Михайлович

Тифлис, Tbilisi, Didi digomi, Tbilisi, Georgia
Бракосочетание
До 1891

Муж: Лихушин Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
1895

Дочь: ?

Отец ребёнка: Лихушин Андрей Михайлович

Смерть
Неизвестно
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